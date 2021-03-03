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В Рязанской области ищут очевидцев двух смертельных ДТП, произошедших в феврале
Полиция попросила очевидцев рассказать подробности. По фактам ДТП можно обращаться по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.

В Рязанской области ищут очевидцев двух смертельных ДТП, которые произошли в феврале 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

5 февраля примерно в 1:30 в Рыбновском районе на 166-м километре трассы М5 «Урал» 34-летний житель Рязанской области на автомобиле Kia Rio, двигаясь из села Срезнево в направлении Рязани, столкнулся с грузовиком Man с полуприцепом, которым управлял 42-летний житель Волгоградской области. Водитель был пьян.

В результате ДТП погиб 34-летний пассажир Kia.

17 февраля около 13:00 в Рязани на 185-ом километре автодороги М5 «Урал», 56-летний житель Тульской области на «КамАЗе» с полуприцепом, двигаясь по прилегающей территории заправки, сбил 73-летнюю женщину. Она погибла.

Всех, у кого есть информация по ДТП, попросили обращаться по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.