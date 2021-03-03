В Рязанской области ищут мужчину, пристававшего к малолетним девочкам

По данным следствия, 25 сентября 2019 года с 12:30 до 13:05 неизвестный мужчина в переулке между улицами Пушкина и Советской в Сасове подошел к двум девочкам, которых не знал ранее. Дети возвращались из школы. Мужчина совершил в отношении них «развратные действия», а после этого скрылся.

В Рязанской области ищут мужчину, пристававшего к малолетним девочкам. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, 25 сентября 2019 года с 12:30 до 13:05 неизвестный мужчина в переулке между улицами Пушкина и Советской в Сасове подошел к двум девочкам, которых не знал ранее. Дети возвращались из школы. Мужчина совершил в отношении них «развратные действия», а после этого скрылся.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см; плотного телосложения; лицо широкое, «красное»; волосы короткие; глаза большие, светлые; нос крупный; губы толстые; среднего возраста.

Особая примета: мужчина имеет дефект речи — картавит. Был одет в тёмно-зеленую короткую куртку, черные джинсы.