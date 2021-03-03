В Рязани задержали пьяного водителя

За рулем был 36-летний рязанец, он был пьян. Мужчину задержали и передали полиции.

Утром во вторник, 2 марта, в Рязани задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

К наряду Росгвардии, который патрулировал улицы, обратилась женщина. Она сообщила, что по улице Дачной едет автомобиль «Chevrolet Lanos», водитель которого пьян.

Сотрудники выехали на место и нашли машину, подходящую под описание. Автомобиль заблокировал проезд по улице и создавал помехи движению.

За рулем был 36-летний рязанец, он был пьян. Мужчину задержали и передали полиции.

В феврале 2018 года его уже привлекали к административной ответственности за «пьяное» вождение и лишали «прав» на 1,5 года.