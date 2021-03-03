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В Рязани овчарка напала на ребенка
Пятилетний ребенок с бабушкой шли из детского сада. Около дома №12 по улице Кутузова на них напала овчарка.

В Рязани на ребенка напала овчарка. Об этом сообщила мать ребенка в соцсети.

По ее словам, инцидент произошел 25 февраля. Пятилетний ребенок с бабушкой шли из детского сада. Около дома №12 по улице Кутузова на них напала овчарка.

«Она повалила мальчика и села на него, пыталась достать до лица, которое он закрыл ладошками. Бабушка пыталась забрать его, но собака не подпускала и рычала», — говорится в сообщении.

Собаку удалось отвлечь игрушкой, которая была в руках у бабушки. Женщина бросила ее в сторону, собака побежала за игрушкой. Бабушка взяла ребенка на руки, собака подбежала обратно, пытаясь достать ребенка, не смогла этого сделать и убежала.

По словам автора сообщения, через час эта же собака почти на том же самом месте загрызла домашнюю собачку, которая вышла из подъезда с хозяином. Также животное видели на пешеходном переходе на остановке «Технологический колледж», где она перекусила еще одну собаку, находившуюся с хозяином.

Всех, кто видел эту собаку, попросили обратиться в личные сообщения.

«Эту овчарку видят около дач на Южном, она с ошейником бежевого цвета, крупная, рыжеватая шерсть, лохматая, длинный хвост с изгибом, ведет себя спокойно», — сообщили ее приметы.