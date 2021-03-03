В Рязани ищут очевидцев двух прошлогодних ДТП

В Рязанской области ищут очевидцев двух ДТП, которые произошли в 2020 году. Всех, у кого есть информация по ДТП, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1.

В Рязанской области ищут очевидцев двух ДТП, которые произошли в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

29 июля 2020 года, примерно в 08:45, в Рязани вблизи дома №19-а на улице Зубковой, 21-летняя рязанка, управляя автомобилем Mitsubishi Colt, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на двоих пешеходов — 59-летнюю женщину и пятилетнего ребенка.

В результате ДТП пешеходы обращались за медицинской помощью.

Всех, у кого есть информация по ДТП, попросили обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1.

11 декабря 2020 года, примерно в 02:00, в Рязани вблизи дома №21 на улице Вишневая, 34-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на 40-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход обращался в медицинское учреждение.

Всех, у кого есть информация по ДТП, попросили обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом12, корпус 1, кабинет 13.