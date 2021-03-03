В Рязани грузовик врезался в «Ленд Крузер»

ДТП произошло около 15:25. 30-летний житель Нижегородской области на грузовике с полуприцепом врезался в Toyota Land Cruiser, за рулем которого был 73-летний житель Московской области. По предварительной информации, последний автомобиль остановился на светофоре.

Во вторник, 2 марта, в Рязани на 200-м километре трассы М5 «Урал» столкнулись MAN и Toyota Land Cruiser. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 15:25. 30-летний житель Нижегородской области на грузовике с полуприцепом врезался в Toyota Land Cruiser, за рулем которого был 73-летний житель Московской области. По предварительной информации, последний автомобиль остановился на светофоре.

Водитель Toyota обращался за медпомощью. Проводится проверка.