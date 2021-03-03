В России планируют ввести электронные паспорта

В России планируют ввести электронные паспорта. Введение электронных паспортов будет проводиться в рамках программы «Цифровая трансформация на 2021-2023 год».

В России планируют ввести электронные паспорта. Об этом пишут «Известия».

Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в ведомстве прорабатывают переход на выдачу электронных документов как для россиян, так и для иностранных граждан. К электронной версии также разработают мобильное приложение.

Введение электронных паспортов будет проводиться в рамках программы «Цифровая трансформация на 2021-2023 год».