В Песочне на ступенях магазина нашли пожилого мужчину в тяжелом состоянии

В Песочне на ступенях магазина нашли пожилого мужчину в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 3 марта, в соцсетях сообщили очевидцы.

В Песочне на ступенях магазина нашли пожилого мужчину в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 3 марта, в соцсетях сообщили очевидцы.

«Найден пожилой мужчина на дашковской ярмарке. На вид около 70 лет (седой, глаза голубые) Документов, телефона при себе нет. Находится в реанимации в тяжёлом состоянии», — отмечается в сообщении.