В Песочне на ступенях магазина нашли пожилого мужчину в тяжелом состоянии
В Песочне на ступенях магазина нашли пожилого мужчину в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 3 марта, в соцсетях сообщили очевидцы.
В Песочне на ступенях магазина нашли пожилого мужчину в тяжелом состоянии. Об этом в среду, 3 марта, в соцсетях сообщили очевидцы.
«Найден пожилой мужчина на дашковской ярмарке. На вид около 70 лет (седой, глаза голубые) Документов, телефона при себе нет. Находится в реанимации в тяжёлом состоянии», — отмечается в сообщении.
Всех, кому что-либо известно о родственниках пенсионера просят позвонить в реанимацию по телефону