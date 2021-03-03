В Италии выявили мутацию коронавируса, устойчивую к вакцинам

Президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, который заявил об обнаружении штамма, считает, что вакцины, имеющиеся в распоряжении могут быть неэффективны против новой мутации. Подробностей об особенностях штамма пока не приводится.

В Брешии, на севере Италии, обнаружили новую мутацию коронавируса — нигерийский штамм. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, который заявил об обнаружении штамма, считает, что вакцины, имеющиеся в распоряжении могут быть неэффективны против новой мутации.

Подробностей об особенностях штамма пока не приводится.

Отмечается, что в Брешии опять растет число заражений, из-за чего ужесточают «коронавирусные» меры.

На фоне роста заражений в Италии говорят о третьей волне пандемии. В стране закрыли школы и детсады в красных зонах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, где на 100 тысяч населения приходится более 200-250 инфицированных.