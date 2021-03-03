В Гидрометцентре сообщили об аномальном похолодании

В воскресенье холод распространится почти на всю европейскую территорию страны. Ночные температуры достигнут -9,-14 градусов, дневные до -5 градусов.

В Москву и регионы северо-запада России в субботу придет аномальный холод. Температура будет ниже нормы на два-восемь градусов, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

В воскресенье холод распространится почти на всю европейскую территорию страны.

По словам Вильфанда, ночные температуры достигнут -9,-14 градусов, дневные до -5 градусов. В воскресенье похолодание замедлится, после температура еще понизится. В понедельник она будет на 2-4 градуса ниже нормы.

«Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», — сообщил Вильфанд.

По словам специалиста, температура будет ощущаться еще ниже за счет сильного ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.