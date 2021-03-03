В феврале 2021 года в Рязанской области родились Одиссей, Марсель и Вирсавия

В главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали, какие имена давали детям рязанцы в феврале 2021 года.

В главном управлении ЗАГС Рязанской области рассказали, какие имена давали детям рязанцы в феврале 2021 года. Так, самыми популярными именами у мальчиков были — Артём, Александр, Егор, Максим, Даниил, Андрей, Дмитрий, Михаил, Матвей. Девочек чаще всего называли Дарьями, Ксениями, Полинами, Софиями, Аннами, Варварами, Верониками, Мариями, Александрами, Викториями.

Рязанцы давали своим сыновьям редкие имена — Адам, Яков, Эрик, Одиссей, Трофим, Марсель, Георгий, Пётр, Демьян, Елисей, Всеволод.

В Рязанской области в феврале также родились Славяна, Влада, Вирсавия, Аделия, Эвелина, Лукерья, Наталья, Аглая, Кира, Ася, Каролина, Надежда, Таисия.