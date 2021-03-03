В мэрии рассказали, когда очистят от снега улицу Мюнстерскую

В администрации прокомментировали жалобы рязанцев на заваленный снегом центр города. Фото в сеть выложили очевидцы. Снежные завалы образовались после чистки снега с крыши, произведенной собственниками расположенных поблизости организаций. На нарушителей составлен административный акт.

В мэрии рассказали, когда очистят от снега улицу Мюнстерскую. Фото нечищеной улицы Мюнстерской выложили в соцсеть в среду, 3 марта.

Заместитель директора МКУ «УДТ» по Советскому району Сергей Тарасов рассказал, что к расчистке Мюнстерской улицы приступят в 6 утра в четверг, 4 марта.

Он также уточнил, что снежные завалы образовались после чистки снега с крыши, произведенной собственниками расположенных поблизости организаций. Ранее нарушители Правил благоустройства были уведомлены о необходимости уборки снега с кровли здания и его последующего вывоза. Работы не были выполнены в полной мере. Сейчас на нарушителей составлен акт, который направлен в контрольно-аналитическое управление для принятия мер административного воздействия.