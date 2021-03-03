Стало известно, кто похитил награды ветерана из квартиры в Рязани
61-летний москвич ограбил три частных дома в спальных районах города. Ранее мужчина уже был судим за хулиганства и кражи.
Стало известно, кто похитил награды ветерана из квартиры в Рязани. Об этом
Летом 2020 года 61-летний москвич приехал в Рязань и ограбил три частных дома в спальных районах города. Его выследили по камерам видеонаблюдения, установленным на улице и в общественном транспорте, которым пользовался грабитель.
Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за хулиганства и кражи.
У жителей Рязани он украл украшения, золотые коронки и 270 тысяч рублей. Также, из одного дома вместе с деньгами он украл награды времен Великой Отечественной войны.
Рецидивисту грозит шесть лет заключения и штраф в 80 тысяч рублей.