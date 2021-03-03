Стало известно, кто похитил награды ветерана из квартиры в Рязани

61-летний москвич ограбил три частных дома в спальных районах города. Ранее мужчина уже был судим за хулиганства и кражи.

Стало известно, кто похитил награды ветерана из квартиры в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Летом 2020 года 61-летний москвич приехал в Рязань и ограбил три частных дома в спальных районах города. Его выследили по камерам видеонаблюдения, установленным на улице и в общественном транспорте, которым пользовался грабитель.

Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за хулиганства и кражи.

У жителей Рязани он украл украшения, золотые коронки и 270 тысяч рублей. Также, из одного дома вместе с деньгами он украл награды времен Великой Отечественной войны.

Рецидивисту грозит шесть лет заключения и штраф в 80 тысяч рублей.