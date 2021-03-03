СМИ: решение о прекращении уголовного дела в отношении сына Сергея Филимонова снова отменили

Прокуратура установила, что решение о прекращении дела «не соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства». Постановление отменено как «как незаконное и необоснованное с возвращением начальнику следственной части УМВД для организации дополнительного следствия».

Решение о прекращении уголовного дела в отношении сына Сергея Филимонова снова отменили. Об этом сообщает , Vidsboku.

Прокуратура Октябрьского района в третий раз отменила постановление о прекращении уголовного дела в отношении Никиты Филимонова, вынесенное в декабре 2020 года.

Прокуратура установила, что решение о прекращении дела «не соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства». Постановление отменено как «как незаконное и необоснованное с возвращением начальнику следственной части УМВД для организации дополнительного следствия».

Родители погибшего ребенка написали жалобу на действия следователей, которые могут попадать под статью 300 УК РФ (Незаконное освобождение от уголовной ответственности).

Напомним, 13 марта 2020 года на улице Новоселов Volkswagen сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. За рулем находился Никита Филимонов, сын председателя контрольно-счетной палаты города Рязани, руководителя городского отделения и заместителя секретаря областного отделения «Единой России» Сергея Филимонова.