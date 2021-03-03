Рязанскому контрактнику, которого избил сослуживец и заставил рыть могилу, огласили приговор

Мужчину признали виновным в даче заведомо ложных показаний и назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 236 часов. Дело могли прекратить, но рязанец не смог вовремя оплатить штраф в 10 тысяч рублей.

Рязанскому контрактнику, которого избил сослуживец и заставил его рыть могилу, огласили приговор. Мужчину признали виновным в даче заведомо ложных показаний и назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 236 часов. Дело могли прекратить, но рязанец не смог вовремя оплатить штраф в 10 тысяч рублей.

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