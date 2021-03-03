В Рязани оштрафовали ТЦ «Глобус» и «Метро»
В конце 2020 года Россельхознадзор проверил торговые центры и нашел нарушения. В феврале 2021 года повторная проверка показала, что супермаркеты устранили все нарушения.
В Рязани оштрафовали ТЦ «Глобус» и «Метро». Об этом
В конце 2020 года Россельхознадзор проверил торговые центры и нашел нарушения при производстве, хранении, реализации, и декларировании продукции, а также нарушения в организации производственных процессов.
ООО «Гиперглобус» оштрафовали на 240 тысяч рублей, ООО «Метро Кэш энд Керри» — на 110 тысяч рублей.
В феврале 2021 года повторная проверка показала, что супермаркеты устранили все нарушения.