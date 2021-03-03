Рязанца задержали за вождение в нетрезвом виде и избиение полицейского

Рязанца задержали за вождение в нетрезвом виде и избиение полицейского. Мужчина признал свою вину.

Рязанца задержали за вождение в нетрезвом виде и избиение полицейского. Об этом сообщает пресс-служба областного следкома.

Осенью 2020 года 28-летний жителя Касимовского района задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На момент задержания касимовец уже был привлечен к ответственности за езду в пьяном виде. Мужчина вел себя агрессивно, отказался предъявить документы и ударил одного из полицейских. Два месяца спустя соседи вызвали полицию из-за скандального поведения мужчины. Касимовец снова напал на полицейского, ударив его несколько раз по голове.

Мужчина признал свою вину.