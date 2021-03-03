Полиция ищет очевидцев ДТП на площади Димитрова

Авария произошла примерно в 15:50 у дома №3 на площади Димитрова. 44-летняя рязанка на Nissan сбила 61-летнюю женщину. Пострадавшая обращалась за медпомощью.

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего на площади Димитрова 23 ноября 2019 года. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла примерно в 15:50 у дома №3 на площади Димитрова. 44-летняя рязанка на Nissan сбила 61-летнюю женщину. Пострадавшая обращалась за медпомощью.

Всех, у кого есть информация о произошедшем, попросили обращаться по номеру (4912)29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.