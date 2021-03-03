Мошенники начали обманывать россиян под видом выплат с «Госуслуг»

Корреспонденту издания пришло подобное письмо на e-mail. Оно напоминало сообщение от сайта «Госуслуги». Злоумышленники предлагали получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат.

Мошенники стали обманывать россиян под видом выплат сайта «Госуслуги». Об этом передает РИА Новости .

Корреспонденту издания пришло подобное письмо на e-mail. Оно напоминало сообщение от сайта «Госуслуги». Злоумышленники предлагали получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат.

Также в письмах содержались «типичные для сообщений» с «Госуслуг» логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета.

В сообщении говорилось, что получателю положены выплаты и для их оформления нужно перейти в личный кабинет. Письмо было отправлено с адреса info@mybusinessplan.ru .

После перехода по ссылке в браузере открылось окно, в котором получатель должен был указать номер карты, на которую обещали перевести деньги.