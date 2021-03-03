Мошенники начали обманывать россиян под видом выплат с «Госуслуг»

Мошенники стали обманывать россиян под видом выплат сайта «Госуслуги». Об этом передает
Корреспонденту издания пришло подобное письмо на e-mail. Оно напоминало сообщение от сайта «Госуслуги». Злоумышленники предлагали получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат.
Также в письмах содержались «типичные для сообщений» с «Госуслуг» логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета.
В сообщении говорилось, что получателю положены выплаты и для их оформления нужно перейти в личный кабинет. Письмо было отправлено с адреса
После перехода по ссылке в браузере открылось окно, в котором получатель должен был указать номер карты, на которую обещали перевести деньги.