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Минтруду предложили сократить рабочий день пенсионерам
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил сокращать продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет на летний период. Письмо с предложением он направил в Минтруд.

Минтруду предложили сократить рабочий день пенсионерам. Об этом сообщает RT.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил сокращать продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет на летний период. Письмо с предложением он направил в Минтруд.

По словам Хамзаева, трудовая деятельность в жаркие летние месяцы является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения. Работа в жару приводит к стрессам и переутомлению. Эта проблема актуальна для пожилых сотрудников.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», — говорится в тексте обращения.