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Любимов проверил питание в рязанской школе после жалоб родителей
Поводом для визита стали жалобы родителей на качество горячего питания, о чем они написали на странице губернатора «ВКонтакте». Губернатор пояснил, что в жалобах некоторых родителей говорилось о том, что «все холодное и невкусное».

В среду, 3 марта, губернатор Николай Любимов побывал в школе №58. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Поводом для визита стали жалобы родителей на качество горячего питания на странице губернатора «ВКонтакте».

«58-ю школу я выбрал не потому, что из нее было больше всего жалоб, это было одно из последних таких обращений, которое я увидел в соцсетях. Я выбрал в своем рабочем графике время для того, чтобы приехать в школу и своими глазами увидеть, как организовано питание в школьной столовой, попробовать блюда», — сказал Николай Любимов.

Губернатор пояснил, что в жалобах некоторых родителей говорилось о том, что «в 58-й школе все холодное и невкусное». По словам Любимова, меню утверждено муниципальным предприятием «Детское питание» и согласовано с Роспотребнадзором. «Все должно быть вкусно, за это отвечает организатор питания», — сказал глава региона. После посещения школьной столовой Любимов отметил, что основной проблемой является несоблюдение температуры блюд.

«Как пояснил директор школы, количество учащихся составляет полторы тысячи человек. В столовой накрываются столы сразу на 230 человек, и трудно сохранить еду в горячем состоянии. Проблема решается», — прокомментировал Николай Любимов. Губернатор отметил, что попробовал школьный завтрак: запеканку и чай с молоком. «Мне понравилось. Надеюсь, что и в дальнейшем бесплатное горячее питание в школах будет таким же вкусным и будет нравиться детям», — высказался глава региона. Любимов подчеркнул, что персоналу столовых нужно помогать в организации питания. Отмечается, что конкретно в школе №58 нужно установить дополнительные пароконвектоматы, чтобы можно было готовить пищу в гораздо больших объемах.

«Организатор питания в общеобразовательных учреждениях должен уделять больше внимания контролю качества пищи, также как и директора школ, — подчеркнул Николай Любимов. — Министерству образования и молодежной политики Рязанской области я поручил совместно с городским управлением образования срочно представить предложения по дооснащению столовых крупных школ необходимым оборудованием, чтобы питание было и вкусным, и горячим». По словам губернатора, в регионе горячим питанием обеспечено 100% детей начальных классов.

«Это очень правильное и своевременное решение, от того как питаются дети, особенно в раннем возрасте, зависит их здоровье», — сказал губернатор.

Отмечается, что в Рязани всего работает 67 общеобразовательных организаций, в которых обучаются более 25,5 тысячи учащихся 1-4 классов, а бесплатное горячее питание получают также школьники льготных категорий до 11 класса включительно — более 8 тысяч человек. Губернатор подчеркнул, что контроль за питанием школьников продолжится.

«Планируется работать над улучшением качества меню, что позволит сделать питание еще более разнообразным, вкусным и здоровым», — говорится в сообщении.