Глыба льда упала на машину рязанки в центре города

Инцидент произошел на улице Грибоедова. Лед повредил крышу автомобиля.

В Рязани глыба льда упала на машину и повредила крышу автомобиля. Об этом в соцсети сообщила владелец транспортного средства.

По ее словам, инцидент произошел на улице Грибоедова.

«Будьте аккуратны, потому что сосульки летают о-го-го как», — отметила в сообщении девушка.

Ранее прокуратура начала проверки после падения глыб льда и обрушения крыши дома в Рязани.

Напомним, мэрия сообщила, куда обращаться при падении снега и наледи с крыш домов.

Фото Ксении Волик