Глыба льда упала на машину рязанки в центре города
Инцидент произошел на улице Грибоедова. Лед повредил крышу автомобиля.
В Рязани глыба льда упала на машину и повредила крышу автомобиля. Об этом в соцсети сообщила владелец транспортного средства.
По ее словам, инцидент произошел на улице Грибоедова.
«Будьте аккуратны, потому что сосульки летают о-го-го как», — отметила в сообщении девушка.
Ранее прокуратура начала проверки после падения глыб льда и обрушения крыши дома в Рязани.
Напомним, мэрия сообщила, куда обращаться при падении снега и наледи с крыш домов.
Фото Ксении Волик