Еще три рязанца скончались от коронавируса

Всего число случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 24 669. За сутки выписали 72 человек, всего вылечились 22 708 человек. Общее число смертей достигло 304.

В среду, 3 марта, в Рязанской области зафиксировали 64 новых случая коронавируса, три человека скончались. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 24 669. За сутки выписали 72 человек, всего вылечились 22 708 человек. Общее число смертей достигло 304.

В России за сутки выявили 10 535 заражений, всего число случаев заболевания достигло 4 278 750.

За сутки выписали 15 694 человек, за все время 3 853 734. Скончались 452 человека, за все время — 87 348.