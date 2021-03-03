Для родителей рязанских школьников проведут онлайн-собрание

Собрание посвятят теме поступления школьников в высшие учебные заведения региона и организации образовательного процесса. Рязанцы могут заранее оставить вопросы по теме.

В четверг, 4 марта, пройдет онлайн-собрание для родителей рязанских школьников. Об этом сообщили в региональном минобре.

Эфир пройдет в группе ведомства «ВКонтакте» в 17:00.