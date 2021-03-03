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Более 1000 сотрудников «Рязаньэнерго» прошли обучение в 2020 году
В образовательный процесс 2020 года внесли коррективы из-за пандемии ­— обучение большей части сотрудников проводилось в дистанционном формате. Персонал «Рязаньэнерго» смог обеспечить выполнение ранее запланированных показателей обучения.

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги по обучению персонала. Более тысячи сотрудников в рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации получили новые знания и навыки работы.

«Большую часть обученных специалистов составили представители производственного персонала. Совершенствование профессионального уровня является целью обучения сотрудников по специальным образовательным программам повышения квалификации», — отметили в «Рязаньэнерго».

В образовательный процесс 2020 года внесли коррективы из-за пандемии ­— обучение большей части сотрудников проводилось в дистанционном формате.

В организации рассказали, что персонал «Рязаньэнерго» смог обеспечить выполнение ранее запланированных показателей обучения.

«Новые знания и практические навыки, необходимые энергетикам в современных условиях работы, — эффективный способ поддержания высокого профессионализма персонала. Проводимые на регулярной основе обучающие мероприятия дают нашим сотрудникам возможность постоянно развивать и совершенствовать свои компетенции для обеспечения качественной работы по надежному энергоснабжению потребителей региона», — подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.