В Рязанской области объявили метеопредупреждение
Ночью и утром в четверг, 4 марта, в Рязанской области усилится ветер. Порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду.
Вечером в среду, 3 марта, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовала
Ночью и утром в четверг, 4 марта, в Рязанской области усилится ветер. Порывы могут достигнуть 12-17 метров в секунду.
Рязанцам напомнили номера телефонов экстренных служб: 01, 101, 112, единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области —