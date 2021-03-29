\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
Втр, 30
Срд, 31
ЦБ USD 75.76 -0.41 27/03
ЦБ EUR 89.26 -0.72 27/03
Нал. USD 75.30 / 76.60 10:02
Нал. EUR 88.80 / 90.00 10:02
Новости
Коронавирус
Публикации
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
48 минут назад
214
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
Вчера 09:03
1 434
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
4 764
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
11 255
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жители Кального пожаловались на мутную воду из крана
Жительница дома №5 по улице Кальной пожаловалась на мутную воду, которая уже несколько дней течет из крана в ее квартире. Фото и видео она опубликовала в соцсети.

Жительница дома №5 по улице Кальной пожаловалась на мутную воду, которая уже несколько дней течет из крана в ее квартире. Фото и видео она опубликовала в соцсети.

По словам женщины, местные жители звонят в «Водоканал». «Но там уверяют, что каждый звонок первый и еще никто не жаловался!» — написала она.

В комментариях рязанцы отметили, что такая же ситуация с водой в другом доме на улице Кальной, а также на улице Быстрецкой.