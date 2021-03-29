Жители Кального пожаловались на мутную воду из крана

Жительница дома №5 по улице Кальной пожаловалась на мутную воду, которая уже несколько дней течет из крана в ее квартире. Фото и видео она опубликовала в соцсети.

Жительница дома №5 по улице Кальной пожаловалась на мутную воду, которая уже несколько дней течет из крана в ее квартире. Фото и видео она опубликовала в соцсети.

По словам женщины, местные жители звонят в «Водоканал». «Но там уверяют, что каждый звонок первый и еще никто не жаловался!» — написала она.

В комментариях рязанцы отметили, что такая же ситуация с водой в другом доме на улице Кальной, а также на улице Быстрецкой.