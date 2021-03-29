Во вторник в Рязанской области потеплеет до +10 градусов

По данным синоптиков, ожидается небольшая облачность. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Во вторник, 30 марта, в Рязанской области потеплеет. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, ночью 2-7 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -8, -3 градуса, днем +5, +10 градусов.