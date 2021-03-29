В Рязанской области зарегистрировали еще 53 случая коронавируса

Всего число зараженных в регионе достигло 26 208. За сутки выздоровели 44 человека, всего вылечились 24 252. За сутки новых смертей не зарегистрировали, всего число летальных случаев достигло 358.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 53 новых случая коронавируса. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число зараженных в регионе достигло 26 208. За сутки выздоровели 44 человека, всего вылечились 24 252. За сутки новых смертей не зарегистрировали, всего число летальных случаев достигло 358.

В России за сутки зарегистрировали 8 711 случаев заражения, всего число достигло 4 528 543.

За сутки выздоровели 7 280 человек, всего 4 146 408. За сутки скончались 293 человека, всего 98 033.