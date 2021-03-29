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В Рязанской области задержали трех человек, скрывавшихся от органов
Злоумышленники были объявлены в розыск. Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.

В Рязанской области задержали трех человек, скрывавшихся от следствия и органов исполнения наказания и объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Рязани задержали 23-летнего молодого человека, в отношении которого были возбуждены дела по статьям 158 УК РФ («Кража») и 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотиков»). Он пытался скрыться, его объявили в федеральный розыск и задержали.

В Касимове задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков (часть 1 статья 228 УК РФ).

В Шиловском районе нашли и задержали 42-летнюю жительницу Чучковского района, скрывавшуюся от службы исполнения наказания. В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата алиментов»).

Она пытался скрыться, была объявлен в федеральный розыск и вскоре ее задержали.

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.