В Рязани начинается запись детей в первый класс

Все заявления попадут в единую систему как через портал Госуслуг, так и непосредственно из образовательного учреждения. Для уточнения информации можно обращаться в управление образования и молодежной политики администрации города по телефону: 25-64-47.

В Рязани запись детей в первый класс начнется 1 апреля в 9:00. Об этом сообщил сайт мэрии.

Для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, подача заявлений начнется 1 апреля и завершится до 30 июня.

Для детей, которые не живут на закрепленной за школой территории, прием заявлений начнется 6 июля и продлится до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Заявку можно подать в школе, в интернете (через портал Госуслуг), а также можно отправить заявление почтой заказным письмом с уведомлением, через электронную почту, через официальный сайт школы.

Отмечается, что прием электронных заявлений начнется в 9:00, как и в школах.

Заместитель главы администрации Рязани Надежда Штевнина подчеркнула, что все заявления попадут в единую систему как через портал Госуслуг, так и непосредственно из образовательного учреждения.

Для уточнения информации можно обращаться в управление образования и молодежной политики администрации города по телефону: 25-64-47.