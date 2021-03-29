В России смягчили требования для получения детских пособий

В России смягчили требования для получения пособий на детей от трех до семи лет. Соответствующие изменения в проект постановления внес Минтруд, пишет газета «Известия».

В России смягчили требования для получения пособий на детей от трех до семи лет. Соответствующие изменения в проект постановления внес Минтруд, пишет газета « Известия ».

Пособие в новом размере будет рассчитываться с 1 января, а выплачиваться — с 1 апреля. В частности, изменения коснулись расчета имущественной обеспеченности — при назначении пособия не будут учитываться доли в квартире, составляющие одну треть и менее.

Также при расчете нуждаемости не будут учитывать земельные участки площадью 1 га.

Семья, претендующая на пособие, может иметь машину мощностью до 250 л.с. и старше пяти лет.

Выплаты станут доступнее для семей с детьми-инвалидами, инвалидами детства и пожилыми людьми. Ранее при расчете дохода учитывалась их компенсация, теперь эту сумму исключат.

С 1 апреля процедура выдачи детских пособий малообеспеченным семьям станет более адресной. Предполагается, что новые правила позволят отделить действительно нуждающихся от семей, которые бедны только по документам.