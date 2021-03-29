\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
Срд, 31
Чтв, 01
ЦБ USD 75.83 0.07 30/03
ЦБ EUR 89.35 0.09 30/03
Нал. USD 75.00 / 76.60 14:33
Нал. EUR 89.15 / 90.10 14:33
Новости
Коронавирус
Публикации
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
Вчера 09:19
1 409
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
28 марта 2021 09:03
1 856
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
5 075
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
11 591
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России предложили выплачивать пособия не только семьям с детьми
Предложение выдвинул глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, ведомство проанализировали меры поддержки и решило, что их увеличение не всегда позволяет выйти из бедности.

Счетная палата предложила выплачивать пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей. Предложение выдвинул глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает РИА Новости.

По его словам, ведомство проанализировали меры поддержки и решило, что их увеличение не всегда позволяет выйти из бедности.

Кудрин объяснил, что пособия на детей распределяются между всеми членами семьи, а дефицит дохода может превышать размер помощи.

По его словам, необходимо рассчитывать пособия из дефицита семьи и распространять не только на категории с детьми.

«В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент», — сказал Кудрин.

Он добавил, что Счетная палата направила свои предложения в правительство.