В России предложили выплачивать пособия не только семьям с детьми

Предложение выдвинул глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, ведомство проанализировали меры поддержки и решило, что их увеличение не всегда позволяет выйти из бедности.

Счетная палата предложила выплачивать пособия гражданам на основании общего дохода семьи, а не только при наличии детей. Предложение выдвинул глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает РИА Новости .

По его словам, ведомство проанализировали меры поддержки и решило, что их увеличение не всегда позволяет выйти из бедности.

Кудрин объяснил, что пособия на детей распределяются между всеми членами семьи, а дефицит дохода может превышать размер помощи.

По его словам, необходимо рассчитывать пособия из дефицита семьи и распространять не только на категории с детьми.

«В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент», — сказал Кудрин.

Он добавил, что Счетная палата направила свои предложения в правительство.