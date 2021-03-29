В России предложили ввести ограничения по числу кредитов

У Центробанка будут меры воздействия на банки. При нарушении введенных ограничений по выдаче кредитов, для них можно будет повышать коэффициенты риска.

ЦБ внес в Госдуму законопроект об ограничении числа кредитов, которые можно выдавать россиянам. В документе предлагается наделить регулятор полномочиями для того, чтобы определять какие кредиты и какого размера может позволить себе тот или иной гражданин, пишут « Ведомости ».

Предполагается, что банки должны будут доводить информацию об ограничениях до граждан: она будет публиковаться на сайте для повышения финансовой грамотности россиян.

Также планируется, что у Центробанка будут меры воздействия на банки. При нарушении введенных ограничений по выдаче кредитов, для них можно будет повышать коэффициенты риска.