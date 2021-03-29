В интернате под Рязанью избили и ограбили ребенка

Совершеннолетний молодой человек, оставшийся в интернате на второй год, заметил у одного из воспитанников мобильный телефон марки ZTE и решил забрать его. Он встретил «жертву» в коридоре и начал избивать его. Он ударил ребенка в грудь кулаком, коленом в лицо, от этого мальчик упал на пол.

В школе-интернате под Рязанью избили и ограбили ребенка. Об этом сообщил « МК в Рязани ».

Случай произошел в октябре 2020 года. Совершеннолетний молодой человек, оставшийся в интернате на второй год, заметил у одного из воспитанников мобильный телефон марки ZTE и решил забрать его.

Утром он встретил «жертву» в коридоре и начал избивать его. Он ударил ребенка в грудь кулаком, коленом в лицо, от этого мальчик упал на пол.

Нападавший ударил еще раз пострадавшего ногой по туловищу и потребовал отдать ему телефон. Драка прекратилась, когда в коридор вышел воспитатель.

Потерпевший поднялся и пошел умыться в туалетную комнату.

Через несколько минут мальчик вышел, на него вновь напали. Он отдал своему обидчику телефон из-за угрозы насилия.

Несовершеннолетнему был причинен материальный ущерб на общую сумму 2047 рублей.

26 марта суд арестовал обвиняемого.

«В ходе расследования он оказывал давление на несовершеннолетних свидетелей, пытался воспрепятствовать объективному ходу следствия», — отметила следователь по делу.