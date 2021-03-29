Соцсети: на территории рязанского завода произошел пожар
Дым можно было увидеть издалека. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что вызовов с предприятия не поступало.
Утром в понедельник, 29 марта, в Рязани на Восточном промузле на территории завода произошел пожар. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«Предположительно, „Центртранстехмаш“. Что нам скажут надзорные органы о состоянии воздуха? Опять было чисто и превышений не обнаружено?» — отметила рязанка, которая опубликовала фотографии дыма, стоящего над городом.
Она отметила, что дым можно было увидеть издалека.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что вызовов с предприятия не поступало.
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