\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
Втр, 30
Срд, 31
ЦБ USD 75.83 0.07 30/03
ЦБ EUR 89.35 0.09 30/03
Нал. USD 75.00 / 76.60 14:33
Нал. EUR 89.15 / 90.10 14:33
Новости
Коронавирус
Публикации
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
9 часов назад
968
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
Вчера 09:03
1 684
Первые лица мечтают о дублере
Этой весной рязанцы участвуют в подзабытом для себя атт...
25 марта 18:18
4 935
Приговорены к металлолому. Как Рязань стала городом для подержанного т...
Подаренные московские троллейбусы красивы, но большинст...
24 марта 17:49
1
11 443
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Соцсети: на территории рязанского завода произошел пожар
Дым можно было увидеть издалека. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что вызовов с предприятия не поступало.

Утром в понедельник, 29 марта, в Рязани на Восточном промузле на территории завода произошел пожар. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«Предположительно, „Центртранстехмаш“. Что нам скажут надзорные органы о состоянии воздуха? Опять было чисто и превышений не обнаружено?» — отметила рязанка, которая опубликовала фотографии дыма, стоящего над городом.

Она отметила, что дым можно было увидеть издалека.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что вызовов с предприятия не поступало.

Фото Елены Савельевой и с сайта Ecomonitor62.ru