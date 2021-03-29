СМИ: в казанском цирке слон напал на рабочего

Пострадавшему 29 лет. Слон откинул рабочего, когда тот подошел к животному. По предварительной информации, у мужчины сотрясение головного мозга, закрытый перелом плеча, нескольких ребер и позвонков.

В цирке Казани на рабочего напал слон. Об этом сообщило ИА « Татар-информ » со ссылкой на собственный источник.

Рабочий получил травмы, в цирк вызвали скорую.

По данным источника, пострадавшему 29 лет. Слон откинул рабочего, когда тот подошел к животному. По предварительной информации, у мужчины сотрясение головного мозга, закрытый перелом плеча, нескольких ребер и позвонков.

В региональном минздраве заявили, что мужчину доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

На официальном сайте цирка отмечается, что слоны больше не будут участвовать в представлениях.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и были ли рабочим труппы нарушены правила безопасности, обсуждаются наиболее приемлемые для дальнейшего условия пребывания», -- говорится в сообщении.

Ранее в казанском цирке слоны подрались во время представления. Позже стало известно, что это были слонихи, которые подрались из-за ревности к дрессировщику.