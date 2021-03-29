Скончалась бывший редактор газеты «Ермишинский вестник»

Женщина скончалась на 69 году жизни. Она всю жизнь работала в районной газете: сначала корреспондентом, затем около 30 лет редактором.

В воскресенье, 28 марта, скончалась бывшая сотрудница редакции районной газеты «Ермишинский вестник» Нина Доронина. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Женщина скончалась на 69 году жизни. Она всю жизнь работала в районной газете: сначала корреспондентом, затем около 30 лет редактором.

«Нина Ивановна была грамотным специалистом, порядочным, пунктуальным человеком. Она со всей душой относилась к своему любимому делу — журналистике», — говорится в сообщении.