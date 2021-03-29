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Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Рязанской области
Отмечается, что в регионе пройдут дожди, мокрый снег, ночами возможны морозы, местами до -11 градусов. Днем воздух может прогреться до +6, +12 градусов.

В Рязанской области 30-31 марта ожидается ухудшение погоды. Об этом передает ТАСС со ссылкой на местный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Отмечается, что в регионе пройдут дожди, мокрый снег, ночами возможны морозы, местами до -11 градусов. Днем воздух может прогреться до +6, +12 градусов.

Ночью температура может достигать до -7, -10 градусов. Днем 31 марта ветер может усилиться до 17 метров в секунду.

По словам синоптиков, неустойчивость погоды связана с атмосферными фронтами атлантического циклона, который будет перемещаться со Скандинавии на север Европейской территории России.