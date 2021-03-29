Рязанская студентка подкупила руководителя факультета

11 декабря 2020 года студентка колледжа Рязани передала через посредника 15 тысяч рублей в качестве подкупа руководителю факультета за положительную оценку без защиты диплома без проверки. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе по пункту «б» части 3 статьи 204 УК РФ в и пункту «в» части 7 статьи 204 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, 11 декабря 2020 года студентка колледжа Рязани передала через посредника 15 тысяч рублей в качестве подкупа руководителю факультета за положительную оценку без защиты диплома без проверки.

Уголовное дело возбудили на основании материалов, поступивших из ОЭБ и ПК ОМВД России по Октябрьскому району Рязани.

Расследование продолжается.