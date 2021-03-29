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Рязанские лучники завоевали медали Кубка России и Всероссийских соревнований
С 24 марта по 2 апреля в Алуште проходят сразу четыре крупных всероссийских турнира по стрельбе из лука: Кубок и чемпионат России, Кубок России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также Всероссийские соревнования — отбор к Спартакиаде молодежи-2021 в Казани.

С 24 марта по 2 апреля в Алуште проходят сразу четыре крупных всероссийских турнира по стрельбе из лука: Кубок и чемпионат России, Кубок России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, а также Всероссийские соревнования — отбор к Спартакиаде молодежи-2021 в Казани.

По итогам Всероссийских соревнований рязанец Семен Осипов среди юниоров в блочном луке занял второе место. В Кубке России мужская команда в дисциплине «блочный лук» в составе Андрея Харькова, Романа Клейменова и Семена Осипова в финалах Кубка России завоевала золотые медали.

Спарринги за золото наши блочники стреляли с командой Псковской области. С первой серии рязанцы взяли инициативу и с каждой серией отрыв от соперника увеличивали. В результате после четырех спаррингов наша команда победила соперников со счетом 230-221.

Тренирует спортсменов Максим Марков.