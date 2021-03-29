Рязанец сделал пистолет для защиты от животных и попался полицейским

Мужчина утверждает, что сделал оружие для защиты. Однако однажды рязанец поссорился с соседкой и стал угрожать ей пистолетом.

У 50-летнего жителя поселка Красный Восход Рязанского района нашли самодельный пистолет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина утверждает, что сделал оружие для защиты от диких животных, так как он живет недалеко от лесополосы и опасается лис и бездомных собак.

Однако однажды рязанец поссорился с соседкой и стал угрожать ей пистолетом. После этого им заинтересовалась полиция.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК.