Рязанцы стали лидерами Всероссийского турнира по грэпплингу

Соревнования посвятили памяти бойцов спецподразделений. Их участниками стали свыше 700 борцов из 16 регионов.

С 27 по 28 марта в Рязани прошел Всероссийский турнир по спортивной борьбе в дисциплине «грэпплинг» среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин. Соревнования посвятили памяти бойцов спецподразделений. Их участниками стали свыше 700 борцов из 16 регионов — Дагестана, Башкортостана, Краснодарского края, Москвы, Рязанской, Волгоградской, Московской, Курской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Калужской, Орловской, Тульской и Владимирской областей.

За награды турнира в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг — ги боролись мальчики, юноши 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет, мужчины, а также девочки, девушки 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 лет, женщины. Самое большое количество наград завоевали представители Рязанской области — 151 медаль. Из них 35 золотых, 52 серебряных, 64 бронзовых.

На счету у борцов из Московской области 121 награда — 59 золотых, 39 серебряных и 36 бронзовых медалей. На третьем командном месте спортсмены, представляющие Ивановскую область. На их счету 48 медалей — 17 золотых, 7 серебряных, 24 бронзовых.

Победителей и призеров турнира наградили призами, дипломами и медалями минспорта Рязанской области и организаторов соревнований.

Грэпплинг — одна из 5 спортивных дисциплин вида спорта «спортивная борьба» (греко-римская борьба, вольная борьба, женская вольная борьба, панкратион). В сборную команду России на 2021 год по грэпплингу вошли 10 рязанцев. Мастер спорта России международного класса Роман Гавриков — победитель чемпионата мира 2017 года в Баку. Его воспитанники (МБУ «СШОР «Антей») Евгений Волченков и Яна Кузнецова завоевали золотые медали первенства мира в 2019 году в Азербайджане, а Богдан Шмонов и Виктория Гаськова — серебряные медали.