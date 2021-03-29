Рязанца объявили в розыск за долги сыновьям

По месту регистрации в Новомичуринске мужчина не проживает, поэтому приставы попросили рассказать о нем тех, кто что-то знает.

Жителя Рязанской области Вячеслава Любавского объявили в розыск. Мужчина не платит алименты двоим сыновьям, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Долг Любавского составил 455 тысяч рублей. По месту регистрации в Новомичуринске мужчина не проживает, поэтому приставы попросили рассказать о нем тех, кто что-то знает.