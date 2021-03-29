Роспотребнадзор опроверг информацию об эпидемии половой инфекции в России

После того, как врач и телеведущий Евгений Греков в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил о распространении половой инфекции в России, эту информацию опроверг заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

После того, как врач и телеведущий Евгений Греков в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил о распространении половой инфекции в России, эту информацию опроверг заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, никакой эпидемии, связанной с микоплазма гениталиум, которая вызывает половую инфекцию, не ожидается. «Периодически бывают подъемы заболеваемости, но инфекция лечится», — заявил он.

Горелов отметил, что тест-системы для выявления этого возбудителя есть, поэтому особого беспокойства в плане диагностики инфекция не вызывает. Самое главное — не заниматься самолечением, а обращаться к врачу при появлении симптомов, подчеркнул он.

Напомним, Греков говорил о том, что инфекция не лечится и приводит к бесплодию.