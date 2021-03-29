Путин подписал указ о весеннем призыве

Призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Планируется призвать 134 650 граждан России, не находящихся в запасе и отвечающих требованиям закона «О воинской обязанности и военной службе».

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Планируется призвать 134 650 граждан России, не находящихся в запасе и отвечающих требованиям закона «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно документу, срочная служба длится 12 месяцев. Срок начинается с прибытия призывника на сборный пункт и получения звания.

Закон предусматривает отсрочку по состоянию здоровья, учебе и семейным обстоятельствам.

Также указ постановляет уволить военнослужащих, у которых истек срок службы по призыву.