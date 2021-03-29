Появились подробности ДТП на улице Циолковского
51-летний рязанец на Toyota Corolla столкнулся с Kia Rio, за рулем которой был 39-летний водитель. Последний по инерции продолжил движение и врезался в Mercedes Benz.
В полиции прокомментировали ДТП, произошедшее в понедельник, 29 марта, около дома №16 по улице Циолковского. Комментарий предоставили в региональном УМВД.
51-летний рязанец на Toyota Corolla столкнулся с Kia Rio, за рулем которой был 39-летний водитель. Последний по инерции продолжил движение и врезался в Mercedes Benz, которым управлял 71-летний рязанец.
Травмы получили водители Toyota и Kia. Им оказали медпомощь.