Полиция сообщила о проверке рязанских водителей
За выходные выявили и пресекли 84 нарушения водителями автобусов. Проверки проводят для устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП.
В Рязанской области продолжают проверку водителей автобусов. Об этом сообщила
За выходные выявили и пресекли 84 нарушения водителями автобусов.
Отмечается, что проверки проводят для «устранения причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, выявления и пресечения фактов нарушений законодательства, регулирующего данный вид деятельности».