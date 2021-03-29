Полиция ищет очевидцев ДТП с перевернувшимся автобусом

По предварительной информации, 50-летний житель Пензенской области на рейсовом автобусе Setra превысил скорость, не учитывая при этом дорожные и метеорологические условия. Водитель потерял контроль над управлением транспортного средства, автобус опрокинулся.

Полиция ищет очевидцев ДТП с автобусом, произошедшего 17 марта в Пронском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 00:45, в Спасском районе на 226-м километре дороги М5 «Урал».

По предварительной информации, 50-летний житель Пензенской области на рейсовом автобусе Setra превысил скорость, не учитывая при этом дорожные и метеорологические условия. Водитель потерял контроль над управлением транспортного средства, автобус опрокинулся.

Травмы получили 34 пассажира автобуса. Пострадавшим оказали медпомощь.

После произошедшего возбудили уголовное дело. Всех, кому известно о ДТП, попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-74-99.