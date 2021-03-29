Пенсионер из Гусь-Железного стал жертвой освободившегося из колонии мужчины

Подозреваемого задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пенсионер из Гусь-Железного Касимовского района стал жертвой 29-летнего мужчины, освободившегося из колонии. Он отбывал наказание за кражу и грабеж, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

68-летний местный житель обратился в полицию после застолья, которое устроил в своем доме. Он угощал гостей спиртным и уснул до того, как они ушли. Утром пенсионер обнаружил, что из его тайника пропали 13 тысяч рублей.

Полицейские нашли всех участников застолья и устроили им перекрестный допрос. Оказалось, что только 29-летний бывший заключенный мог незаметно взять деньги. После этого мужчина отправился в магазин, потратил часть суммы на алкоголь и продолжил выпивать.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.